Guga repete roteiro em Roland Garros Em busca da mesma sorte que teve em 2000, quando conquistou o título, Gustavo Kuerten repete o roteiro este ano em Roland Garros. "Fugiu" por alguns dias, depois de jogar em Hamburgo, chegou a Paris apenas nesta quarta-feira e foi para o seu primeiro treino na quadra Suzanne Lenglen, tudo exatamente igual ao que foi feito ano passado. Animado e muito motivado com a missão de conquistar o tricampeonato de Roland Garros, Guga disse em Paris que este ano ainda leva uma vantagem em relação a 2000: a de estar bem mais descansado e preparado para enfrentar duas semanas de jogos que podem ser em cinco sets cada. "Tive um tempo maior para a preparação", revelou o tenista brasileiro, que perdeu semana passada na primeira rodada do Masters Series de Hamburgo - torneio que tinha sido campeão no ano passado. "Estou me sentindo bem e muito motivado." O técnico Larri Passos também não esconde uma grande expectativa em outra boa campanha este ano em Roland Garros. Ele afirmou que a motivação é tanta e a preparação é tão boa que nem sequer há tempo para pensar em pressão. "Aproveitamos estes dias para que o Guga tivesse uma boa recuperação mental e também fizesse uma reforço muscular", contou o treinador. "Estamos muito motivados." Na quadra Suzanne Lenglen, a segunda mais importante de Roland Garros, Guga fez sua estréia no ano passado, com vitória marcante sobre o sueco Andreas Vinciguerra por 6/0, 6/0 e 6/3. Nesta quarta-feira, usou a mesma quadra para bater bola com o israelense Harel Levy e com o técnico Larri Passos. Gustavo Kuerten só vai conhecer o seu adversário de estréia nesta sexta-feira, quando será sorteada a chave principal de Roland Garros. O torneio começa na segunda-feira.