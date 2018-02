Guga retoma parceria com a Diadora

Ainda sem planos anunciados de volta às competições, e com um pé mais na aposentadoria do que para dentro da quadra, Gustavo Kuerten retomou uma velha parceria. Num belo negócio, colocou sua grife - que jamais fez o esperado sucesso - ao lado da marca italiana Diadora, com quem o tenista viveu os melhores anos de sua vida, de 1995 a 2001, período em que levantou o troféu de Roland Garros (97, 2000 e 2001) e foi número 1 do mundo. O tenista fez uma espécie de fusão e assinou contrato por cinco anos. "Estou muito feliz em estar novamente com a Diadora. Temos uma ligação muito forte, desde o início da minha carreira. Foi uma trajetória marcante, durante os meus melhores anos no circuito e muito da minha imagem está ligada a esta marca, desde a primeira vez que ganhei Roland Garros," disse Guga. "Será uma inspiração jogar com os uniformes da Diadora Guga Kuerten, e isso também me deixa muito motivado. Foi com eles que eu comecei a minha carreira e com eles eu vou terminar." Sem bons resultados dentro da quadra, Guga confessou que 2008 será um ano decisivo e, pela primeira vez, em muito tempo admitiu que a próxima temporada poderá ser a última de sua carreira. O contrato de patrocínio com a marca esportiva será usado como uma alavanca para levantar a grife Guga Kuerten. Para falar de seus planos, apresentar a nova coleção de roupas, o tenista irá fazer uma apresentação oficial no dia 3 de janeiro, em Florianópolis.