Guga retoma treinos no saibro Depois de sete jogos em Auckland e Melbourne, com cinco vitórias e duas derrotas nas quadras rápidas, Gustavo Kuerten reiniciou nesta terça-feira seus treinamentos em quadras de saibro para disputar o tour latino. A série de torneios começa dia 9 em Viña Del Mar, seguindo para Buenos Aires e Costa do Sauípe, no Brasil Open. Guga quer recuperar-se dos resultados ruins obtidos ano passado nas quadras de saibro, que sempre foram suas preferidas. Antes mesmo do início da atual temporada, já dizia esperar por melhores campanhas nesta superfície em 2004.