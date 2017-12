Guga revela desejo de disputar novamente Roland Garros

Pela primeira vez, Gustavo Kuerten vai a Roland Garros e não joga. Pela primeira vez, pega o ´Troféu dos Mosqueteiros´ e não leva. Entregou a Rafael Nadal, agora, assim como o brasileiro, tricampeão do Aberto da França. Na cerimônia deste domingo, Guga revelou esperanças de um dia ainda voltar a disputar o seu torneio preferido. De terno e gravata afirmou em discurso em francês que está treinando muito e que gostaria de no próximo ano estar de shorts e pronto para jogar. Em conversa informal antes de tomar o carro para ir embora, depois de deixar a Tribuna Presidencial, Guga confirmou suas esperanças. Contou que se conseguir recuperar cerca de 70% da força na perna direita, estaria em condições de jogar em alto nível. "Acho que se jogar como antes, poderia até mesmo encarar esses jogadores", contou. "Mas estou feliz, por outro lado, pois o troféu ficou em boas mãos. Nadal vem conseguindo marcas incríveis e é o melhor no saibro. Federer é para mim o melhor da história." De terno bem cortado, elegante, um chapéu de abas irregulares, que mais o fez lembrar a outra figura brasileira famosa em Paris, como Santos Dumont, Guga estava inquieto na Tribuna Presidencial de Roland Garros. Kuerten aproveitou bem os momentos. Sentou-se ao lado do Troféu dos Mosqueteiros e pediu para sua mãe, Alice, tirar um foto com a taça que já foi sua por três vezes. Sentado ao seu lado, estava a jovem Carolina, esposa do presidente da Federação Francesa de Tênis, Christian Bimes. Muitos pensaram que seria sua namorada, mas como a jovem conheceu seu atual marido trabalhando como hostess em Roland Garros, aproveitou sua experiência para orientar o brasileiro em todo o protocolo. Na entrega do troféu, Guga contou ter ouvido boas palavras de incentivo. "Federer disse que estava torcendo muito para que possa voltar o mais rápido possível, enquanto o Nadal demonstrou preocupação com meu estado físico e me desejou sorte. Gostei também do jogo. O Federer desperdiçou muitas oportunidades no começo e se tivesse feito os breaks a história poderia ter sido outra.A partir do terceiro set, Nadal estava superior fisicamente." Em Paris, Guga também aproveitou um pouco mais a cidade, pois das outras vezes em que esteve em Roland Garros raramente conseguir estar mais relaxado. No sábado à noite foi jantar com o ex-jogador o espanhol Alex Corretja e outros amigos. Logo depois de deixar Roland Garros.