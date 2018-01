Guga revela que o objetivo agora é jogar em Roland Garros Pela primeira vez desde a sua volta ao circuito profissional de tênis, Gustavo Kuerten revelou claramente que seu objetivo é jogar o Aberto da França, a partir de 29 de maio, em Paris. ?Vamos a Roland Garros?, disse. ?Não recebi o wild card, mas quero ir nem que seja para disputar o qualifying.? A organização de Roland Garros ainda não divulgou os wild cards para o torneio desse ano, mas se Guga seguir jogando o circuito internacional, muito provavelmente vai merecer um convite como um tricampeão do torneio. Neste ano, já recebeu o mesmo tratamento em competições fortes como os Masters Series de Indian Wells e Miami, nos EUA. ?Minha preocupação é apenas a de ir em boas condições, de poder jogar bem. Afinal, é um torneio muito importante para mim.? Para chegar bem em Paris, Guga inicia esta semana uma preparação especial com o técnico Larri Passos, que não apareceu nos jogos da Copa Davis, em Florianópolis. ?Vou ter de iniciar um novo período de treinamentos e devo viajar para a Europa ou Estados Unidos dentro de duas semanas para disputar novos torneios." Em Florianópolis, Guga confessou que não se sentia em condições de ainda jogar partidas de simples em melhor de cinco sets, como são as de Roland Garros. Mesmo depois de seu jogo de duplas, ao lado de André Sá, em que perdeu para Daniel Nestor e Frederic Niemeyer, Kuerten confessou ter sentido o físico. ?Não consegui me recuperar bem de um dia para o outro como gostaria. Senti que estava melhor na partida, quando começou.?