Guga rompe silêncio e fala de seleção O tenista Gustavo Kuerten concedeu hoje, no final da manhã, a primeira entrevista coletiva à imprensa brasileira, depois de sua vitória em Roland Garros. O encontro foi na academia do seu técnico Larri Passos, em Camboriú, a 80 km de Florianópolis. Guga deixou claro que não foi convidado pelo técnico da seleção, Luís Felipe Scolari, e nem por qualquer outra pessoa ligada à CBF para visitar a concentração da seleção brasileira, em Teresópolis. ?E se fosse convidado hoje não iria, porque agora só quero saber de treinar?, disse. Seu próximo desafio será no dia 16 de julho, o ATP Tour de Stuttgart, na Alemanha, em quadra de saibro, onde o campeão venceu em 1998.