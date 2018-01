Guga sai frustrado da Austrália Ao final do jogo na madrugada desta sexta-feira, Gustavo Kuerten arrancou o boné, jogou para o ar como se fosse uma bolinha de tênis e deu uma forte raquetada até atirá-lo na rede. A cena refletiu toda a frustração de Guga, que esperava ir mais longe no Aberto da Austrália deste ano. Mas, sem forças, o tenista brasileiro caiu diante da determinação asiática do tailandês Paradorn Srichaphan, que aplicou 49 winners (bolas vencedoras), quase não errou e mereceu a vitória por 3 sets a 0, parciais de 6/3, 7/5 e 6/4, em confronto válido pela terceira rodada. "Ele (Srichaphan) teve duas horas de um tênis quase perfeito", definiu Guga. "É frustrante ter um adversário assim pela frente, que quase não errou." Na realidade, Guga não conseguiu acompanhar a agilidade de Srichaphan. Chegava atrasado nas bolas e acabava tendo de se defender, abrindo as portas para o adversário dominar a partida. O tailandês fez com o brasileiro o que ele costumava fazer com seus oponentes em outras épocas. Com esta derrota, Guga encerra a fase de quadras rápidas na Oceânia, depois de ter chegado às semifinais em Auckland e à terceira rodada do Aberto da Austrália - feito inédito em sua carreira. Agora, vai precisar de pernas rápidas para reconquistar a confiança no que já foi o seu terreno preferido: o saibro. Afinal, ele volta na próxima semana para o Brasil, onde irá se preparar para o Tour Latino. Serão três torneios seguidos, começando em Viña Del Mar, no Chile, passando por Buenos Aires e culminando no Brasil Open, na Costa do Sauípe.