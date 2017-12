Guga satisfeito com atuação em 2002 De volta ao Brasil, Gustavo Kuerten aproveita a sua Florianópolis para descansar um pouco antes de retomar os treinamentos e preparar-se para o último torneio oficial da temporada de 2002, no Paris-Bercy, a partir do dia 28. Guga confessou-se satisfeito com o que conseguiu até agora, mas mantém esperanças de novos bons resultados no último Masters Series que irá disputar. "Acho que ao final do ano fui recompensado por tudo que fiz após a cirurgia", contou Guga, quando lhe perguntaram o que achou da sua temporada de 2002. "Eu tive de trabalhar duro na quadra e fazendo terapia. Mas tive bons resultados neste último mês e meio e isso foi uma grande surpresa para mim. E como gostaria de terminar o ano com mais algumas vitórias, vou investir numa boa preparação para jogar em Paris." Guga vai seguir nos próximos dias a mesma rotina de treinamentos dos últimos meses, alternando o trabalho na quadra com o técnico Larri Passos e cuidando ainda da preparação física, com exercícios específicos e de fortalecimento muscular.