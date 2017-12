Guga se aproxima de Agassi no ranking Gustavo Kuerten e o espanhol Juan Carlos Ferrero se aproximaram do líder André Agassi, dos Estados Unidos, no ranking da Corrida dos Campeões, divulgado hoje pela ATP. Kuerten e Ferrero obtiveram 25 pontos ao se classificarem para as oitavas de final do Masters de Montreal, enquanto Agassi somou apenas 1, por ter sido eliminado na primeira rodada. Agassi tem agora 610 pontos, contra 570 de Guga e 530 de Ferrero. A eliminação prematura de Agassi também beneficiou Guga no ranking de entrada da ATP. O brasileiro aumentou sua diferença em relação ao seu principal adversário, com 4.305 pontos. Agassi, por sua vez, tem 3.965. Corrida dos Campeões 1. Andre Agassi (USA), 610 pontos 2. Gustavo Kuerten (Bra), 570 3. Juan Carlos Ferrero (Esp), 530 4. Patrick Rafter (Aus), 407 5. Lleyton Hewitt (Aus), 390 6. Sébastien Grosjean (Fra), 359 7. Roger Federer (Sui), 294 8. Tim Henman (Ing), 285 9. Alex Corretja (Esp), 284 10. Evgueni Kafelnikov (Rus), 273 11. Goran Ivanisevic (Cro), 243 12. Arnaud Clément (Fra), 242 13. Carlos Moyà (Esp), 219 14. Nicolas Escudé (Fra) e Jan-Michael Gambill (USA), 210 16. Guillermo Cañas (Arg) e Fabrice Santoro (Fra), 209 18. Albert Portas (Esp), 208 19. Thomas Johansson (Sue), 207 20. Andrei Pavel (Rum), 199 Ranking de Entradas da ATP 1. Gustavo Kuerten (Bra), 4.305 pontos 2. Andre Agassi (EUA), 3.965 3. Marat Safin (Rus), 3.310 4. Juan Carlos Ferrero (Esp), 3.075 5. Lleyton Hewitt (Aus), 2.960 6. Yevgueni Kafelnikov (Rus), 2.525 7. Patrick Rafter (Aus), 2.345 8. Tim Henman (Ing), 2.325 9. Sebastian Grosjean (Fra), 2.315 10. Alex Corretja (Esp), 2.090 11. Arnaud Clement (Fra), 2.025 12. Pete Sampras (EUA), 1.935 13. Thomas Enqvist (Sue), 1.820 14. Roger Federer (Sui), 1.825 15. Thomas Johansson (Sue), 1.565 16. Tommy Haas (Ale), 1.410 17. Fabrice Santoro (Fra), 1.395 18. Carlos Moyá (Esp), 1.395 19. Goran Ivanisevic (Cro), 1.316 20. Dominik Hrbaty (Esl), 1.300 89. Fernando Meligeni (Bra), 480 105. Alexandre Simoni (Bra), 394 139. Flavio Saretta (Bra), 288 177. Ricardo Mello (Bra), 212