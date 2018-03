Guga se distancia na liderança O brasileiro Gustavo Kuerten, vice-campeão do Master Series de Roma, consolidou a liderança no ranking de Entradas - que leva em conta o desempenho nas últimas 52 semanas - divulgado nesta segunda-feira pela ATP. Com os pontos acumulados por ter chegado à final, Guga abriu 565 pontos de vantagem sobre o russo Marat Safin, o segundo colocado. O norte-americano Andre Agassi é o terceiro, com 3.560. No ranking da Corrida dos Campeões, no entanto, que leva em conta apenas o desempenho nesta temporada, Guga caiu de segundo para terceiro. Veja abaixo, os 10 melhores do Ranking de Entradas: 1. Gustavo Kuerten (BRA), com 4.645 pontos 2. Marat Safin (RUS), 4.080 3. Andre Agassi (EUA), 3.560 4. Pete Sampras (EUA), 2.845 5. Yevgeny Kafelnikov (RUS), 2.605 6. Juan Carlos Ferrero (ESP), 2.515 7. Lleyton Hewitt (AUS), 2.425 8. Patrick Rafter (AUS), 2.220 9. Magnus Norman (SUE), 2.125 10. Tim Henman (GBR), 2.020 Brasileiros 99 - Fernando Meligeni 416 116 - Alexandre Simoni 352 126 - Andre Sá 307 170 - Francisco Costa 231 195 - Flavio Saretta 190