Guga se diz satisfeito com atuação no saibro Apesar da atuação apenas razoável na estréia do ATP Tour de Viña Del Mar, em que derrotou o francês Jean-Rene Lisnard por 6/3 e 6/3, Guga mostrou estar bastante satisfeito com sua atuação numa quadra de saibro, depois de oito meses, longe de sua superfície preferida. "Não esperava jogar tão bem", afirmou o tenista, que volta à quadra nesta quarta-feira para enfrentar o vencedor da partida entre o argentino Franco Squillari e o espanhol Oscar Hernandez. Pode até parecer estranho, mas Guga está perseguindo um título numa quadra de saibro desde Stuttgart em 2001. Dono de 13 troféus nesta superfície, de um total de 18 conquistados ao longo da carreira, as últimas boas lembranças do tenista brasileiro vieram em quadras rápidas. A mais recente vitória veio em São Petersburgo, na Rússia, em quadra coberta. "Senti-me muito confortavel nesta partida de estréia", disse Guga que fez seu último jogo no saibro, em junho do ano passado, quando perdeu nas oitavas-de-final de Roland Garros para o espanhol Tommy Robredo. "Pude atacar o tempo todo e estou muito satisfeito, especialmente com o meu saque."