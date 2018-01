Guga se diz surpreso com vitória Até mesmo o próprio tenista Gustavo Kuerten disse estar "um pouco surpreso" com o nível de adaptação às quadras rápidas e já no seu primeiro torneio neste piso, no ATP Tour de Los Angeles, estreou com boa vitória sobre o francês Michael Llodra por 7/6 (7/4) e 6/3. Nesta quinta-feira busca uma vaga nas quartas-de-final diante do desconhecido norte-americano Robby Ginapri, apenas o número 475 do ranking mundial. O jogo está programado para começar por volta das 17h30, horário de Brasília. Com esta vitória na estréia em Los Angeles, Guga mostrou que já não se assusta mais com as quadras rápidas, nem mesmo sente tantas dificuldades de jogar nesta superfície como antes. "Eu mesmo fiquei um pouco surpreso com meu nível de adaptação", revelou Guga em Los Angeles. "Enfrentei um adversário (Llodra) que saca muito bem, tem bons voleios e acho até que poderia ter vencido mais facilmente", prosseguiu. "Tive muitas chances de quebras de serviço no primeiro set, e acabei deixando a decisão ir para o tie break, mas senti bem a bola e não estranhei a mudança do saibro para o cimento." Na próxima rodada, ainda nesta quinta-feira, Guga vai ter pela frente um adversário pouco conhecido e quase sem experiência no circuito profissional: o norte-americano Robby Ginapri, número 475 do ranking mundial, mas que já deixou claro não ser um rival fácil, pois na sua estréia em Los Angeles, derrotou o canadense Daniel Nestor, jogador experiente e de bons resultados em quadras rápidas. O desafio Guga x Ginapri será o segundo do meio dia (horário da Califórnia) da quadra central, devendo começar por volta das 17h30 de Brasília. Se vencer, o brasileiro já estará nas quartas-de-final.