Guga se mantém em 2º no ranking A derrota na primeira rodada do Torneio de Buenos Aires, na semana passada, não alterou a posição do brasileiro Gustavo Kuerten no ranking de Entradas da ATP - que leva em conta o desempenho nas últimas 52 semanas. Guga se manteve na segunda posição, com 3.630 pontos. A liderança do australiano Lleyton Hewitt, que soma 4.160 pontos. O espanhol Juan Carlos Ferrero é o terceiro, com 3.005 Veja os 10 primeiros do ranking e as posições dos outros brasileiros. .1. Lleyton Hewitt (AUS) 4.160 pontos .2. Gustavo Kuerten (BRA) 3.630 .3. Juan Carlos Ferrero (ESP) 3.005 .4. Yevgueni Kafelnikov (RUS) 2.775 .5. Andre Agassi (EUA) 2.520 .6. Tommy Haas (ALE) 2.515 .7. Marat Safin (RUS) 2.470 .8. Patrick Rafter (AUS) 2.335 .9. Sebastien Grosjean (FRA) 2.330 10. Thomas Johansson (SUE) 2.300 Brasileiros 72. Fernando Meligeni, 539 91. André Sá, 452 99. Flávio Saretta, 412 119. Alexandre Simoni, 336 138. Ricardo Mello, 300 155. Daniel Melo, 248 200. Marcos Daniel, 185