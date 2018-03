Guga se mantém entre os 20 melhores A derrota no ATP de Los Angeles para o norte-americano Andre Agassi, na semana passada, não tirou o tenista Gustavo Kurten da lista dos 20 melhores do ranking mundial. A lista de entrada publicada nesta segunda-feira em Montecarlo traz o brasileiro na 20ª posição (caiu uma), com 1.495 pontos. A liderança segue com o australiano Lleyton Hewitt, com 5.110 pontos, seguido do russo Marat Safin (3.095) e do alemão Tommy Haas (2.990). Confira o ranking de entrada da ATP: 1) Lleyton Hewitt (AUS) - 5.110 pontos 2) Marat Safin (RUS) - 3.095 pontos 3) Tommy Haas (GER ) - 2.990 pontos 4) Tim Henman (GBR) - 2.605 pontos 5) Yevgueni Kafelnikov (RUS) - 2.575 pontos 6) Andre Agassi (USA) - 2.310 pontos 7) Albert Costa (ESP) - 2.285 pontos 8) Juan Carlos Ferrero (ESP) - 2.200 pontos 9) Thomas Johansson (SUI) - 1.960 pontos 10) Roger Federer (SUI) - 1.915 pontos 20) Gustavo Kuerten (BRA) - 1.495 pontos 57) André Sá (BRA) - 684 pontos 63) Fernando Meligeni (BRA) - 637 pontos 70) Flávio Saretta (BRA) - 589 pontos 135) Alexandre Simoni (BRA) - 298 pontos