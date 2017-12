Guga se mantém na segunda posição Mesmo sem jogar, Gustavo Kuerten manteve a vice-liderança do ranking mundial publicado nesta segunda-feira, em Montecarlo, mas sua distância para com o atual número 1 do mundo, o australiano Lleyton Hewitt, abriu para quase mil pontos (910) e também agora está pressionado pelo russo Yevgeny Kafelnikov, que vem na terceira colocação. Nada mais normal para Guga, que se recupera de uma cirurgia no quadril. O brasileiro ainda vai perder muitos pontos e posições nas próximas semanas, mas poderá ficar no grupo dos ?top ten? se voltar às quadras antes de Roland Garros. O melhor desempenho da semana entre os brasileiros ficou para Fernando Meligeni. Com o vice-campeonato no torneio de Acapulco, no México, subiu 12 posições e agora ocupa 59ª colocação. Enquanto isso, Hewitt comemora seu retorno às quadras com um título. Ganhou de Andre Agassi (4/6, 7/6 (8/6) e 7/6 (7/4) na final de San Jose, na Califórnia, e disparou na liderança do ranking, beneficiado também pelo fato de Guga ter descontado 250 pontos do campeonato de Acapulco, do ano passado. O brasileiro ainda defende nestes próximos meses, o título de Montecarlo e a final de Roma. Veja as primerias 20 posições no ranking. Entre parênteses, a colocação do tenista na semana anterior. 1. (1) Lleyton Hewitt (AUS) 4.295 pontos 2. (2) Gustavo Kuerten (BRA) 3.385 3. (4) Yevgeny Kafelnikov (RUS) 2.775 4. (3) Juan Carlos Ferrero (ESP) 2.760 5. (5) Andre Agassi (EUA) 2.520 6. (6) Tommy Haas (ALE) 2.515 7. (9) Sebastien Grosjean (FRA) 2.330 8. (8) Patrick Rafter (AUS) 2.310 9. (7) Marat Safin (RUS) 2.285 10. (10) Thomas Johansson (SUE) 2.275 11. (11) Tim Henman (ING) 2.200 12. (12) Pete Sampras (EUA) 1.940 13. (13) Andy Roddick (EUA) 1.913 14. (14) Roger Federer (SUI) 1.750 15. (17) Jiri Novak (Rep. Che) 1.731 16. (15) Goran Ivanisevic (CRO) 1.730 17. (16) Guillermo Cañas (ARG) 1.622 18. (18) Alex Corretja (ESP) 1.485 19. (19) Nicolas Lapentti (EQU) 1.390 20. (26) Fabrice Santoro (FRA) 1.390 Brasileiros 59. Fernando Meligeni - 654 88. André Sá - 461 99. Flavio Saretta - 416 129. Alexandre Simoni - 311 133. Ricardo Mello - 300 157. Daniel Melo - 248 200. Marcos Daniel - 185