Guga se prepara para sua despedida em Roland Garros

Gustavo Kuerten, o brasileiro de cabelos encaracolados que tomou a quadra central de Roland Garros como se fosse sua durante seus anos de glória, aceitou que provavelmente fará o último jogo de sua carreira no domingo, em seu torneio preferido. Poucos jogadores na era moderna têm um tratamento tão carinhoso da torcida no Aberto da França quanto Guga, o homem que saiu do sorteio em 1997 para conquistar o primeiro de seus três títulos do Grand Slam em Paris. Atrapalhado por uma sucessão de problemas no quadril desde seu último sucesso em 2001, o jogador de 31 anos, irá enfrentar o francês Paul-Henri Mathieu, 18.º cabeça-de-chave do torneio, na quadra central Phillippe Chatrier, pela primeira rodada da competição, neste domingo. "Provavelmente amanhã [domingo] será meu último jogo", disse Kuerten aos repórteres neste sábado. "Mas vamos ver o que acontece." Guga venceu feito um furacão o Aberto da França pela primeira vez há 11 anos, quando, ocupando a 66a colocação no ranking, ele derrotou três ex-campeões, incluindo o espanhol Sergi Bruguera na final, para se tornar o primeiro brasileiro a vencer um Grand Slam desde Maria Esther Bueno, em 1966. Ele ainda conquistaria mais dois títulos em solo francês em 2000 e 2001, conquistando a torcida de Paris com suas jogadas fascinantes e com a alegria evidente que ele retribuía a admiração do público. "Tenho certeza que aqui será meu último torneio. Estava tentando conseguir uma vaga para a Olimpíada também, mas este tem sido um mês muito difícil para mim." Kuerten, que hoje ocupa a posição 1.140 do ranking, venceu apenas um jogo do Challenger Tour nesta temporada e sabe que seus melhores dias no saibro ficaram para trás. "Acho que foram dias fantásticos e muito felizes que passei aqui. Tenho lembranças muito boas e me sinto muito bem em relação a isso." "Eu me sinto muito bem em relação a tudo e todo o sucesso que tive aqui. Essa é uma oportunidade muito positiva, então, estarei muito feliz, muito satisfeito com tudo." "Não poderia haver melhor oportunidade para eu dizer adeus ao público." ADEUS ROLAND GARROS O tenista alemão Nicolas Kiefer, número 38 do Ranking de Entradas da ATP, desistiu de participar do torneio de Roland Garros em decorrência de uma lesão no pulso direito. O substituto de Kiefer será o espanhol Marc López, 176 da ATP e que caiu na última rodada do qualifying para o holandês Jesse Huta Galung. Ele enfrenta o finlandês Jarkko Nieminem, cabeça-de-chave número 26. Outro que se ausentará da disputa, pelo mesmo motivo de Kiefer, é o italiano Fabio Fognini, 87 do mundo. O francês Josselin Ouanna, número 227 da lista, tomará seu lugar, e pegará o argentino Juan Martín del Potro.