Guga segue líder; Ferrero é quarto O brasileiro Gustavo Kuerten se manteve na liderança do ranking de Entradas da ATP - que leva em conta o desempenho do tenista nas últimas 52 semanas. Segundo o novo levantamento divulgado nesta segunda-feira, o brasileiro lidera com 4.150 pontos, contra 3.810 do norte-americano Andre Agassi, que ocupa a segunda colocação e, 3.590 pontos do russo Marat Safin, o terceiro. Nesta semana, o espanhol Juan Carlos chegou à melhor posição de sua carreira. Agora é o quarto colocado. Veja os 10 melhores do ranking de Entradas: 1. Gustavo Kuerten (BRA) 4.150 pontos 2. Andre Agassi (EUA) 3.810 3. Marat Safin (RUS) 3.590 4. Juan Carlos Ferrero (ESP) 2.830 5. Pete Sampras (EUA) 2.790 6. Lleyton Hewitt (AUS) 2.715 7. Yevgeny Kafelnikov (RUS) 2.605 8. Sebastien Grosjean (FRA) 2.405 9. Alex Corretja (ESP) 2.275 10. Patrick Rafter (AUS) 2.270 Outros Brasileiros 95. Fernando Meligeni 458 109. Alexandre Simoni 395 115. Andre Sá 367 175. Flavio Saretta 222 187. Francisco Costa 206 266. Ricardo Mello 123 292. Daniel Melo 109 357. Julio Silva 79 398. Marcos Daniel 63