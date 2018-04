Guga: sem pressão na Austrália Satisfeito com sua participação no Desafio Brasil x Argentina, com três vitórias nos três jogos disputados, no Maracanãzinho, Gustavo Kuerten diz que viaja neste domingo para Melbourne bem mais animado, mas sem pensar em cobranças, esperando resultados imediatos. Quer jogar o Aberto da Austrália sem se sentir pressionado, muito mais em busca de ritmo do que sonhando com título. "Vou para a Austrália tranqüilo e sem pressão", disse Guga, no Rio. "Encontrarei no torneio muita gente com ritmo mais forte, já vindo de outras competições, enquanto estarei fazendo praticamente minha estréia na temporada." Por causa da recente contusão e da já conhecida dificuldade em alcançar bons resultados no início de uma temporada, Guga só acredita que encontrará seu ritmo normal dentro de um mês ou dois, justamente quando começam os torneios no saibro. "Acredito que só em fevereiro ou março vou estar nas minhas melhores condições", disse. "Por isso, acho que não poderia esperar nada melhor neste desafio no Rio, num bom teste, em três jogos." No último, justamente, diante de Gaston Gaudio, Guga teve de mostrar o seu melhor. Afinal, seu adversário não queria de forma alguma perder, mesmo numa partida que só serviu para cumprir tabela. "Ninguém gosta de perder e embora a partida não fosse válida, acho que foi um bom teste e por isso nós dois tentamos o máximo na quadra." Enquanto isso, Fernando Meligeni também não escondia sua satisfação pela boa vitória sobre David Nalbandian, marcando o ponto decisivo da equipe brasileira. Ficou ainda agradecido pelo apoio da torcida. "Tenho de dar os parabéns aos organizadores que souberam colocar um preço acessível aos ingressos, permitindo a presença de uma enorme torcida", disse Meligeni, que também viaja nos próximos dias para Austrália.