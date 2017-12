Guga sente dores e abandona jogo final O tenista brasileiro Gustavo Kuerten não suportou o desgaste físico devido ao excesso de jogos nas últimas semanas e abandonou a partida final do torneio de Indianápolis contra o australiano Patrick Rafter, quando perdia o primeiro set por 4 a 2. Este era o segundo confronto do atleta neste domingo. No início da tarde, ele venceu na semifinal da competição o croata Goran Ivanisevic e uma hora e meia depois voltou à quadra contra Rafter. Muito chateado, Guga demonstrou sentir fortes dores abaixo da axila direita, que o impediram de continuar a defesa do título do ATP Tour de Indianápolis. Com isso, a organização do torneio decidiu o título a favor de Rafter.