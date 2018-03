Guga será 18º cabeça-de-chave em Miami O tenista Gustavo Kuerten será o cabeça-de-chave número 18 do Masters Series de Miami e, de acordo com sorteio realizado nesta segunda-feira, vai estrear contra o vencedor do confronto entre o sueco Joachim Johansson e um adversário que sairá do torneio classificatório. Flavio Saretta, por sua vez, vai estrear diante do australiano Todd Reid, que recebeu um dos convites especiais. Número 1 do mundo, o suíço Roger Federer, que no domingo conquistou em Indian Wells seu terceiro título na temporada, vai enfrentar o vencedor da partida entre o sueco Thomas Johansson e o russo Nikolay Davydenko.