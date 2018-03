Guga será cabeça de chave em Barcelona Na esperança de uma boa campanha na recém iniciada temporada européia de quadras de saibro, Gustavo Kuerten deu sorte na definição da chave do ATP Tour de Barcelona, o tradicional torneio Conde de Godô. Como cabeça-de-chave número 6 da competição, vai sair como bye e, assim, só estréia na segunda rodada diante do vencedor da partida entre o sueco Thomas Johansson e um tenista vindo do qualifying. Flávio Saretta também terá uma boa estréia. Joga com o argentino Mariano Zabaleta, a quem já venceu por duas vezes em três partidas. Guga, no ano passado, esteve nas quartas-de-final em Barcelona. Agora, pode voltar a sonhar com boa campanha, se jogar dentro das expectativas. Johansson, possível adversário de estréia, ficou praticamente a temporada de 2003 sem jogar, recuperando-se de uma cirurgia no ombro. Se o brasileiro avançar poderá ter pela frente outros adversários que estão retornando ao circuito, como o argentino Guillermo Cañas. Os principais favoritos em Barcelona são Guillermo Coria, Carlos Moya, Marat Safin e David Nalbandian, todos jogadores que fizeram boa campanha em Montecarlo.