Guga será cabeça-de-chave em Paris O tenista brasileiro Gustavo Kuerten será o cabeça-de-chave do Torneio de Paris, que começa nesta segunda-feira. Líder da Corrida dos Campeões e do ranking de entradas, Guga é o principal favorito para conquistar o título. A organização do torneio divulgou neste domingo os 16 cabeças-de-chave da competição. Confira a lista: 1) Gustavo Kuerten (Bra) 2) Lleyton Hewitt (Aus) 3) Juan Carlos Ferrero (Esp) 4) Yevgeny Kafelnikov (Rus) 5) Marat Safin (Rus) 6) Sebastien Grosjean (Fra) 7) Tommy Haas (Ale) 8) Tim Henman (GBR) 9) Alex Corretja (Esp) 10) Roger Federer (Sui) 11) Arnaud Clément (Fra) 12) Goran Ivanisevic (Cro) 13) Andy Roddick (USA) 14) Guillermo Cañas (Arg) 15) Thomas Johansson (Sue) 16) Fabrice Santoro (Fra)