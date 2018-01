Guga será cabeça-de-chave na Austrália Gustavo Kuerten caiu três posições no ranking mundial - de 16º para 19º -, pelo fato de a ATP já ter descontado os 175 pontos do título conquistado pelo brasileiro, em Auckland, ano passado. Apesar da queda, Guga ainda estará entre os cabeças-de-chave do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada, que começa segunda-feira em Melbourne. Guga foi beneficiado por uma regulamentação relativamente recente. Há três anos, a ITF (Federação Internacional de Tênis) resolveu ampliar de 16 para 32 o número de cabeças-de-chave nos quatro torneios do Grand Slam. Nesta condição, o brasileiro evita pegar um dos favoritos logo na primeira rodada. Só que como está acima dos 16 primeiros cabeças, Guga corre o risco de já enfrentar grandes nomes a partir da terceira rodada. O brasileiro jamais passou do segundo jogo em Melbourne, nas seis participações que teve na Austrália. Nos últimos anos bateu na trave, sendo sempre eliminado na segunda rodada, em jogos bastante equilibrados, decididos apenas no quinto set, como aconteceu diante de Albert Portas, Greg Rusedksi e Radek Stepanek. Além de Guga, apenas mais um brasileiro está garantido na chave principal do Aberto da Austrália: é Flávio Saretta, que apesar de não ter defendido os pontos do título do Aberto de São Paulo, disputado semana passada no Parque Villa Lobos, caiu apenas uma posição e ocupa esta semana o 46º lugar. O terceiro melhor brasileiro é Ricarrdo Mello em 128, seguido de Marcos Daniel, 167.