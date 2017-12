Guga será o cabeça-de-chave 28 O tenista brasileiro Gustavo Kuerten será o cabeça-de-chave número 28 do Torneio de Roland Garros, que começa na segunda-feira em Paris. O principal favorito é o suíço Roger Federer. O norte-americano Andy Roddick será o número 2 e o argentino Guillermo Coria o número 3. Entre as mulheres, as principais favoritas são, pela ordem, Justine Henin-Hardenne (BEL), Serena Williams (EUA), Amélie Mauresmo (FRA), Venus Williams (EUA) e Lindsay Davenport (EUA). Veja a relação dos cabeça-de-série na chave masculina em Roland Garros 1. Roger Federer (SUI) 2. Andy Roddick (EUA) 3. Guillermo Coria (ARG) 4. Juan Carlos Ferrero (ESP) 5. Carlos Moyà (ESP) 6. Andre Agassi (EUA) 7. Rainer Schuettler (ALE) 8. David Nalbandián (ARG) 9. Tim Henman (EUA) 10. Sébastien Grosjean (FRA) 11. Nicolás Massú (CHI) 12. Lleyton Hewitt (AUS) 13. Paradorn Srichaphan (TAI) 14. Jiri Novak (RCH) 15. Sjeng Schalken (HOL) 16. Fernando González (CHI) 17. Tommy Robredo (ESP) 18. Mark Philippoussis (AUS) 19. Martin Verkerk (HOL) 20. Marat Safin (RUS) 21. Andrei Pavel (ROM) 22. Juan Ignacio Chela (ARG) 23. Feliciano López (ESP) 24. Jonas Bjorkman (SUE) 25. Ivan Ljubicic (CRO) 26. Albert Costa (ESP) 27. Vince Spadea (EUA) 28. Gustavo Kuerten (BRA) 29. Max Mirnyi (BLR) 30. Mariano Zabaleta (ARG) 31. Dominik Hrbaty (ESL) 32. Arnaud Clément (FRA)