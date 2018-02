Guga será o único brasileiro em Atenas Se a Confederação Brasileira de Tênis não conseguir um convite, ou mesmo uma vaga pelo critério geográfico, Gustavo Kuerten será o único tenista do Brasil na Olimpíada de Atenas. Guga manteve a 24ª posição no ranking de entradas e será justamente esta lista, divulgada nesta segunda-feira pela ATP, que servirá para definir a chave de simples do torneio olímpico. A chave de torneio olímpico será de 64 jogadores, com os 48 primeiros classificados pelo ranking de entradas da ATP. As outras 16 vagas estarão reservadas para wild cards, convidados. Cada país pode colocar no máximo quatro tenistas no quadro de simples, de acordo com o ranking. Os convites serão dados também pelo critério geográfico, com objetivo de assegurar a presença dos cinco continentes no torneio olímpico de tênis. O segundo melhor tenista brasileiro no ranking é Flávio Saretta, esta semana na 75ª colocação, seguido de Ricardo Mello, que está em 140º lugar. O Brasil ainda pode beneficiar-se do critério geográfico para buscar novas vagas na chave de duplas.