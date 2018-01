Guga só conhecerá adversário na 6ª O tenista brasileiro Gustavo Kuerten só saberá na sexta-feira qual será seu primeiro adversário no Torneio de Roland Garros, terceiro Grand Slam do ano, que começa segunda-feira, em Paris. Guga, sétimo clocado no ranking da ATP, também é o sétimo cabeça-de-chave da competição. O brasileiro busca o quarto título em quadras francesas. No qualifying, cinco brasileiros foram derrotados. A única vitória veio com Ricardo Mello, que eliminou o italiano Gianluca Pozzi por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 3/6 e 6/1. Seu próximo adversário sairá da partida entre o francês Benjamin Cassaigne e o espanhol Rubens Hidalgo. Marcos Daniel perdeu para o alemão Alexander Popp por 2 sets a 1 (6/2, 3/6 e 6/4). Júlio Silva caiu diante do espanhol Didac Perez por 6/4 e 6/3. Já Daniel Melo foi derrotado pelo japonês Takao Suzuki por 6/4 e 7/6, enquanto Alexandre Simoni perdeu para o alemão Jens Knippschil por 6/3 e 6/3. O carrasco de Francisco Costa foi o checo Petr Dezort por 7/6 e 7/5.