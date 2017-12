Guga só deve jogar depois do meio-dia A partida entre Gustavo Kuerten e o marroquino Karim Alami, pela terceira rodada do Torneio de Roland Garros ainda não começou. A previsão inicial era de que a partida tivesse início por volta das 10 horas, mas os jogos anteriores foram de prolongando e neste momento, pouco antes das 11h30, a organização do torneio acredita que a partida só comece depois do meio-dia.