Guga só deve voltar a jogar na sexta Depois da espetacular subida no ranking, em que saltou da 24ª para a 15ª posição (é o sexto na Corrida dos Campeões), Gustavo Kuerten se prepara para mais um desafio, o Masters Series de Miami. Com o vice-campeonato em Indian Wells, Guga deu um largo passo para voltar a ocupar um lugar entre os dez primeiros do mundo, seu principal objetivo na temporada, e ainda retomou a confiança para enfrentar outro torneio de grande porte. "Estou voltando a conquistar respeito entre os jogadores", disse Guga, que só vai estrear na segunda rodada em Miami, diante do vencedor do jogo entre o sueco Thomas Enqvist e um tenista vindo do qualifying. O brasileiro é o 15º cabeça-de-chave do torneio. "O ranking é uma recompensa pelo nosso trabalho e não vou medir esforços para continuar subindo." Como só deve entrar em quadra na sexta-feira ou no sábado, Guga vai aproveitar para descansar "um pouco" e treinar "bastante". O técnico Larri Passos já programou treinos físicos para a manhã desta terça-feira e acenou com a possibilidade de um bate-bola à tarde, já nas quadras do Crandon Park, em Miami.