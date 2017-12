Guga só estreará na quarta-feira "Não agüento mais treinar", ironizou Gustavo Kuerten ao saber que ganhou mais um dia de preparação antes de sua estréia no US Open de 2001. Guga só vai jogar nesta quarta-feira, diante do checo Daniel Vacek, com objetivo de confirmar toda expectativa sobre seu desempenho este ano no torneio. "Na verdade acho até que vai ser bom ter um dia a mais para aperfeiçoar minha preparação", confessou Guga após o treinamento desta segunda-feira, quando bateu bola com Alexandre Simoni e depois com o técnico Larri Passos. A estréia de Guga este ano no US Open está mesmo cercada de grande expectativa e, agora, até uma dose de suspense. Será que o tricampeão de Roland Garros pode mesmo acrescentar um troféu de um Grand Slam de quadras rápidas na sua prateleira? O clima é curioso. O jornal New York Times, por exemplo, coloca Guga como o terceiro maior favorito, num prognóstico em que tem Patrick Rafter como o mais forte candidato ao título, seguido de Andre Agassi. A justificativa do jornal é que Rafter é um jogador natural de saque e voleio, estilo perfeito para as quadras rápidas de Flushing Meadows. Agassi, aos 31 anos, estaria no seu melhor momento tanto no aspecto físico como psicológico. Enquanto Guga é definido como o tenista que dominou a temporada de saibro e agora já pode ser rotulado como um jogador mais completo e que se aproveitar a boa chave teria chances de lutar pelo título. O tenista brasileiro também está em destaque no USA Today, numa reportagem que revela uma interessante coincidência. Diz que por muitos anos, Pelé (four letters icon - um símbolo de quatro letras) foi o maior motivo de orgulho entre os brasileiros e agora outro esportista com quatro letras, Guga, revela também este sentimento na torcida brasileira. Além dessa badalação na mídia norte-americana, também o australiano Patrick Rafter rasgou elogios para Guga. Disse que o brasileiro deve mesmo estar entre os principais favoritos, em razão de seu jogo agressivo no fundo de quadra. A opinião ganhou força em Nova York, pois Rafter recentemente perdeu o título para o brasileiro em Cincinnati, numa final em que não teve qualquer chance.