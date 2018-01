Guga só estréia na 2.ª rodada em Madri Designado como cabeça-de-chave número 13, Gustavo Kuerten foi beneficiado como bye na primeira rodada do Masters Series de Madri. Só deve estrear na terça, ou mais tardar quarta-feira, diante do vencedor da partida entre o espanhol Fernando Verdarko, número 101 do ranking mundial, e o chileno Nicolas Massu, número 21. Guga espera, como ele mesmo disse, ser o "elemento surpresa" em Madri, mas, na realidade, o brasileiro não deu muita sorte na chave. Se passar pelo seu jogo de estréia, muito provavelmente teria pela frente em sua segunda partida, o norte-americano Andy Roddick, que também saiu como bye e, por isso, espera por seu adversário que sairá do jogo entre dois bons tenistas em quadras rápidas, como o carpete de Madri: o bielo-russo Max Mirnyi e o norte-americano James Blake. Em Lyon, o alemão Rainer Schuettler - já classificado para o Masters Cup de Houston - ganhou seu segundo título consecutivo, ao derrotar o francês Arnaud Clement por 7/5 e 6/3. Semana passada, Schuettler venceu em Tóquio, ganhando a final de outro francês, Sebastien Grosjean. O suíço Roger Federer voltou a mostrar seu talento ao ganhar o título em Viena, com vitória na final sobre o espanhol Carlos Moya por 6/3, 6/3 e 6/3. No feminino, Kim Clijsters confirmou sua posição de número 1 do mundo, ao derrotar sua compatriota Justine Henin-Hardenne por 5/7, 6/4 e 6/2, no torneio alemão de Fildertstad.