Guga só estréia na quarta em Acapulco A estréia do tenista brasileiro Gustavo Kuerten no Aberto do México, que está sendo disputado em Acapulco, será nesta quarta-feira, segundo informação divulgada hoje pela organização do torneio. Guga vai enfrentar o espanhol Félix Mantilla na quarta a pedido do jogador, que chegou a Acapulco apenas na noite desta segunda-feira procedente da Argentina onde, no domingo, venceu o Torneio de Buenos Aires. Guga alegou cansaço e pediu adiamento da partida. Foi atendido. A rodada de hoje teve uma surpresa. O espanhol Galo Blanco surpreendeu ao vencer o argentino Franco Squillari, o segundo cabeça-de-chave, em dois sets a um - parciais de 3/6, 6/1 e 7/6 (7-3). Blanco é apenas o 118 do ranking, enquanto Squillari é o 14º.