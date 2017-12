Guga só estréia na quarta-feira Depois de conquistar o título do Masters Series de Cincinnati, Gustavo Kuerten ganhou mais um dia de descanso e só estreará no Torneio de Indianápolis na quarta-feira. Seu adversário será o israelense Naon Okun, número 159 do ranking mundial e que veio do qualificatório. Esta será a primeira vez que Guga enfrentará este adversário, mas já o conhece bem, pois Okun esteve no Brasil participando da pré-temporada em Camboriú e Florianópolis. Esta semana, Guga e o técnico Larri Passos querem investir na recuperação física. Embora o tenista brasileiro tenha sido campeão deste torneio no ano passado, o objetivo principal é estar bem preparado para tentar uma boa campanha no US Open, que começa dia 27 em Nova York. "Acho que estou jogando no mesmo nível do ano passado, só que com mais experiência em quadras rápidas", disse Guga ao chegar nesta segunda-feira à tarde em Indianápolis. "Posso jogar bem no US Open, mas acho que tudo vai depender das primeiras rodadas." Enquanto Guga descansa, o tenista André Sá vai ter outro dia difícil pela frente. Depois de estrear com boa vitória sobre o sueco Magnus Larsson por 6/2, 6/7 (10/8) e 6/3, o tenista mineiro volta à quadra nesta terça feira, às 21 horas de Brasília, para enfrentar o russo Marat Safin. Os outros brasileiros no torneio não tiveram a mesma sorte. Fernando Meligeni teve chances, mas perdeu para o campeão de Wimbledon, o croata Goran Ivanisevic por 6/4 e 6/4, enquanto Alexandre Simoni caiu diante do belga Xavier Malisse por 6/2 e 6/3. A celebração de Guga