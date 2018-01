Guga só estréia na terça-feira Gustavo Kuerten fará sua estréia no Brasil Open na terça-feira, quando completará 26 anos de idade. O tenista brasileiro, que está na 46ª posição no ranking, jogará contra o austríaco Julian Knowle, número 91 do mundo. ?Venho ganhando presentes todos os dias. O título aqui é um dos meus objetivos e vencê-lo seria mais que um presente, seria uma recompensa para mim?, disse Guga, ao comentar o fato de fazer aniversário durante a disputa do torneio na Costa do Sauípe, na Bahia. Depois de treinar bastante nos últimos dias, Guga está confiante para a estréia no Brasil Open. "Essa fase que estou vivendo já está sendo muito boa. Seis meses depois da cirurgia estou conseguindo fazer uma grande campanha no Aberto dos Estados Unidos, vencendo o número 2 do mundo (o russo Marat Safin). Consegui coisas que nem esperava. O presente que eu quero é ter saúde e energia para continuar lutando", afirmou.