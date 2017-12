Guga só estréia na terça no US Open Cabeça-de-chave número 1 e na lista dos maiores favoritos ao título do US Open de 2001, Gustavo Kuerten só vai estrear provavelmente nesta terça-feira no torneio, diante do checo Daniel Vacek. Mas, já nesta segunda-feira, na rodada de abertura, três outros brasileiros estarão em ação nas quadras de Flushing Meadows. Fernando Meligeni enfrenta o russo Nikolay Davydenko, por volta das 13h30, horário de Brasília; Alexandre Simoni joga com o italiano Andrea Gaudenzi e André Sá - que passou pelo qualifying - estréia na chave principal diante do holandês Edwin Kempes. Guga manteve seu ritmo intenso de treinamento, na esperança de realizar uma boa campanha na competição este ano. Para acostumar-se ao forte calor novaiorquino, tem treinado debaixo de sol forte e ainda passa horas no ginásio em exercícios de fortalecime nto. Nem tudo isso, porém, tira sua ansiedade. "Cada dia que passa parece que minha motivação aumenta", disse Guga, que hoje treinou no estádio Arthur Ashe. "O primeiro jogo é sempre muito importante e acho que estou bem preparado." O técnico Larri Passos também insiste para que seu pupilo mantenha a concentração no torneio, desde os primeiros momentos da disputa, para não deixar escapar uma oportunidade de boa campanha este ano. "O foco no primeiro jogo é muito importante", destaca o técnico larri Passos. "Uma estréia num Grand Slam é sempre muito difícil e é preciso estar atento." Rodada - Outros brasileiros já experimentam as emoções de um Grand Slam na rodada de abertura. Meligeni será o primeiro brasileiro a entrar em quadra. Vai enfrentar uma das novas forças do tênis da Rússia, que ocupa a posição de número 95 no ranking mundial. Enquanto isso, Alexandre Simoni faz sua estréia em um torneio do Grand Slam com grandes chances de vitória. Seu adversário, Andrea Gaudenzi, número 57 do ranking, não é um especialista em quadras rápidas. Já André Sá vem embalado pela boa campanha no qualifying do US Open e joga com o holandês Edwin Kempes, número 177 do ranking. Sá é 110. A rodada ainda terá grandes estrelas em quadra, como André Agassi com Mike Bryan, Patricik Rafter com Bob Bryan, e no feminino Martina Hingis enfrenta Laura Granville, Lindasay Davenport com Andrea Glass e Serena Williams com Anca Barna.