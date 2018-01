Guga só estréia nesta terça-feira Campeão de 1999 e, novamente, entre os favoritos ao título deste ano, o brasileiro Gustavo Kuerten só vai estrear nesta terça-feira, ainda sem horário definido, no Masters Series de Montecarlo, o primeiro grande torneio da temporada em quadras de saibro. Guga, número 2 do ranking mundial e 10º na Corrida dos Campeões, irá fazer a primeira partida diante do marroquino Younes El Aynaoui, número 56 do ranking mundial e 99 da corrida. Também o russo, Marat Safin, o maior rival do brasileiro na briga pela liderança do ranking mundial, só jogará na terça-feira, diante do francês Arnaud Di Pasquale. Guga, no ano passado, perdeu na primeira rodada em Montecarlo, assim como Safin. Por isso, os dois tenistas entram em situações semelhantes na competição, embora o russo tenha 170 pontos a mais que o brasileiro na chamada lista de entradas. Para Guga recuperar a liderança já esta semana precisa conquistar o título ou, pelo menos, chegar às semifinais, mas neste caso depende da campanha de Safin. O jogo de abertura do Masters Series de Monte Carlo, com uS$ 2,5 milhões em prêmios, vai ter em quadra uma das revelações do tênis internacional, o russo Mikail Youzhny, que vai enfrentar o alemão Nicolas Kiefer. Na quadra central ainda jogam nesta segunda-feira, Michael Chang (EUA) x Roger Federer (Suíça), David Prinosil (Alemanha) x Cedric Pioline (França), Mariano Puerta (Argentina) x Hicham Arazi (Marrocos). O campeão em Montecarlo irá somar 500 pontos para o ranking mundial, 100 para a corrida e embolsa um cheque de US$ 400 mil.