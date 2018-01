Guga só estréia terça em Montecarlo Gustavo Kuerten só vai estrear terça-feira no Masters Series de Montecarlo, diante do croata Mario Ancic, número 20 do ranking mundial. Com isso, o brasileiro ganhou mais um dia de preparação para o torneio e aproveitou para fazer o que mais precisa: treinar com tenistas de alto nível, como fez neste fim de semana, ao bater bola com Rainer Schuettler, Agustin Calleri e Mariano Zabaleta. "Estou sentindo uma melhora a cada dia de treinamento", contou Guga, que foi para Montecarlo na sexta-feira, depois de ser eliminado em Valência, seu primeiro torneio desde a cirurgia em setembro passado. "Dentro destes grandes torneios tenho a oportunidade de treinar com bons tenistas, o que é muito importante nesta minha volta ao circuito profissional", explicou o tenista brasileiro. Guga já foi campeão duas vezes em Montecarlo, em 1999 e 2001. Mas, desta vez, está longe de fazer parte da lista do favoritos. Já na sua estréia deverá ter muitas dificuldades diante de Ancic.