Guga só estréia terça em Toronto Depois da eliminação nas quartas-de-final do Torneio de Los Angeles, com a derrota para o norte-americano Andre Agassi, Gustavo Kuerten irá estrear nesta terça-feira no Masters Series de Toronto, no Canadá. O tenista brasileiro jogará contra o romeno Andrei Pavel, de quem venceu nas seis vezes em que se enfrentaram.