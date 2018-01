Guga só estréia terça-feira em Lyon Gustavo Kuerten ganhou mais um dia de preparação para sua estréia na chave de simples do ATP Tour de Lyon, na França. Guga só irá enfrentar o croata Ivan Ljubicic na terça-feira. Mas, nem por isso, o número 1 do mundo deixará de estar em quadra nesta segunda-feira. Com objetivo de ganhar ritmo e melhorar sua adaptação às superfícies de carpete, como a do torneio francês, o tenista brasileiro irá jogar na chave de duplas ao lado do marroquino Hicham Arazi, diante dos franceses Michael Llodra e Nicolas Mahut.