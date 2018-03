Guga só estréia terça-feira em Paris A estréia do tenista Gustavo Kuerten em Roland Garros diante do suíço Marc Rosset será apenas na terça-feira, como informou neste sábado a organização do torneio. Com isso, Guga ganha um dia a mais na sua preparação, pois neste fim de semana seu treinamento tem sido prejudicado pelo mau tempo em Paris. Mesmo assim, ainda encontrou tempo para treinar com o argentino Guillermo Coria, pela manhã. Como Guga está na parte de cima da chave e só vai estrear na terça-feira, os outros dois brasileiros no torneio, Flávio Saretta e André Sá, estão do outro lado do quadro e devem jogar já nesta segunda-feira. Saretta joga com o espanhol Albert Martin e André Sá enfrenta o argentino Coria. Neste domingo, Guga participa de um torneio beneficente em Roland Garros.