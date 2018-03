Guga só estréia terça-feira em Roma Depois de ficar tantos dias só treinando, Gustavo Kuerten ganhou mais um tempinho na sua preparação para a disputa do Masters Series de Roma. O brasileiro só vai estrear terça-feira no torneio, diante do perigoso tenista argentino Gaston Gaudio, número 29 do ranking mundial. A rodada de abertura no Foro Itálico, nesta segunda-feira, vai celebrar a estréia do melhor jogador do ano e maior astro da atualidade, o norte-americano Andre Agassi, líder do ranking mundial e que vai em busca do bicampeonato da competição. Com um retrospecto invejável este ano - ganhou os títulos da Austrália, San Jose, Miami e Houston, tendo perdido apenas uma partida na temporada, contra 23 vitórias -, Andre Agassi faz o seu primeiro torneio depois de ter recuperado a posição de número 1 do mundo. Vai estrear diante do espanhol David Ferrer, por volta das 10 horas (horário de Brasília), com transmissão pela SporTV. Com um carisma invejável, Agassi participou com simpatia de uma série de promoções do Masters Series de Roma, que este ano, especialmente, passa por algumas dificuldades financeiras e até reduziu a premiação, que normalmente está em US$ 2,9 milhões para um torneio deste nível, para US$ 2,4 milhões. Ainda assim, a ATP manteve a mesma tabela de pontuação por se tratar de um Masters Series. Para Guga, o dia a mais de descanso veio pelo fato de o brasileiro estar também inscrito na chave de duplas. E seu parceiro, o inglês Tim Henman, vai jogar nesta segunda-feira, na partida de abertura do torneio, diante do argentino Guillermo Coria. A programação ainda terá na seqüência Agassi x Ferrer, Davide Sanguinetti x Arnaud Clement e Andrea Gaudenzi x Andy Roddick. "Decidi jogar a chave de duplas para ganhar um pouco mais de ritmo de jogo", contou Guga, que neste domingo treinou fora do Foro Itálico, no clube Due Ponti, para participar de uma espécie de treino beneficente no programa "Tennis for Africa". Depois, à tarde, o brasileiro voltou para o local do torneio e bateu bola com o técnico Larri Passos. "Agora vamos reduzir a carga de treinos para amanhã e só fazer uma preparação específica para a estréia com o Gaudio", avisou o técnico do tenista brasileiro. Em Roma, Guga tem uma bela história. Em seis participações, ganhou um título (1999), dois vice-campeonatos (2000 e 2001), chegou à uma semifinal (1998) e apenas no ano passado, quando voltava de cirurgia, perdeu logo na segunda rodada.