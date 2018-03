Guga só pensa em Roland Garros Gustavo Kuerten resolveu ficar mesmo na Europa, em vez de voltar ao Brasil depois de perder em Hamburgo. No dia 28 começa em Paris o segundo torneio do Grand Slam da temporada: Roland Garros. E Guga quer estar muito bem preparado para defender o título conquistado no ano passado, seu segundo no torneio - o primeiro foi em 1997. Voltar ao Brasil depois de perder na estréia em Hamburgo nesta semana e em seguida retornar à Europa seria muito desgastante. O brasileiro preferiu ficar treinando firme para seu torneio favorito. Leia a íntegra no JT