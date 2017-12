Guga só volta a jogar em 15 de julho O tenista Gustavo Kuerten, segundo sua assessoria, está fazendo treinos físicos em Florianópolis e deve voltar a jogar em 15 de julho, no ATP de Stuttgart, no qual foi campeão no ano passado. O torneio é disputado em piso de saibro. Na semana que vem será divulgado o calendário do jogador para o restante da temporada. Nesta quarta-feira, a Olympikus, um de seus patrocinadores, anunciou o lançamento de uma linha de uniforme de tamanho infantil, a partir do número 28.