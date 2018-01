Guga só volta a jogar no dia 7 Com objetivo de manter a forma e sem muitas ambições para este ano, Gustavo Kuerten só voltará a jogar no ATP Tour de Lyon, na França, a partir do dia 7 de outubro. Depois ainda participa de dois torneios Masters Series, em Madri, de 14 a 21 de outubro, e o de Paris, de 28 de outubro a 4 de novembro. Estas três disputas serão em quadras de carpete coberta e marcam o fim das competições oficiais de Guga no ano de 2002. "Os últimos seis meses para mim foram muito difíceis", revelou Guga. "Tive de treinar muito, me sacrificar bastante e o resultado é que evolui o suficiente para pensar em começar bem a temporada do próximo ano." Até lá, Guga planeja uma rotina não muito diferente da que vinha fazendo desde que passou pela cirurgia no quadril, em fevereiro. Só irá diminuir um pouco a intensidade dos treinamentos. "É o momento de desfrutar todo este período de preparação em que passei muitas horas na quadra", contou. "Acho que agora já estou podendo jogar mais solto e me divertindo muito mais em quadra. Chegou o momento de começar de novo, pois ficou muito mais gostoso de jogar." Para não se colocar numa situação de pressão, Guga disse que não pretende estabelecer marcas para este final de temporada de 2002. "Meu objetivo agora é manter forma para chegar bem no próximo ano." Mesmo sem estabelecer metas, Guga poderá aproveitar os próximos torneios para melhorar um pouco mais sua colocação no ranking mundial. Ocupa atualmente a 40º lugar e como praticamente não tem pontos para defender, tudo o que fizer nas próximas competições será lucro. Seus próximos torneios - Lyon, Madri e Paris - serão numa superfície rápida, mas depois do que mostrou na Costa do Sauípe, semana passada, e das atuações convincentes no confronto com o Canadá pela Copa Davis, no Rio, Guga poderá conquistar algumas boas vitórias e acumular pontos para terminar o ano numa melhor colocação no ranking.