Guga sobe 17 posições na Corrida No ranking da Corrida dos Campeões que conta os resultados obtidos no ano, Gustavo Kuerten recuperou 17 posições e já ocupa a 36ª colocação na lista publicada nesta segunda-feira, com 155 pontos. O líder é o australiano Lleyton Hewitt, com 690, seguido do norte-americano André Agassi (554) e do russo Marat Safin (438). Entre os demais brasileiros, André Sá ocupa a 57ª posição com 109 pontos enquanto Fernando Meligeni, com 102, aparece em 61º. Flávio Saretta é o 80º, com 164 pontos. Confira a classificação da Corrida dos Campeões: 1) Lleyton Hewitt (AUS) - 690 pontos 2) André Agassi (USA) - 554 pontos 3) Marat Safin (RUS) - 438 pontos 4) Tim Henman (ING) - 420 pontos 5) Albert Costa (ESP) - 393 pontos 6) Juan Carlos Ferrero (ESP) - 393 pontos 7) Carlos Moyá (ESP) - 393 pontos 8) Tommy Haas (ALE) - 388 pontos 9) Andy Roddick (USA) - 383 pontos 10) Roger Federer (SUI) - 356 pontos 36) Gustavo Kuerten (BRA) - 155 pontos 57) André Sá (BRA) - 109 pontos 61) Fernando Meligeni (BRA) - 102 pontos 80) Flávio Saretta (BRA) - 64 pontos