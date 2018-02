Guga sobe 6 posições no ranking mundial A boa campanha de Gustavo Kuerten em Roland Garros, quando chegou às quartas-de-final do torneio, fez com que o tenista brasileiro ganhasse seis posições no ranking mundial, passando a ocupar esta semana a 24ª colocação na lista de entradas. Na Corrida dos Campeões, que computa apenas os resultados da temporada, Guga também subiu: passou do 19º para o 14º lugar. Assim, Guga entra definitivamente na briga por uma das vagas do Masters Cup de Houston, torneio que irá reunir no final do ano os 8 melhores tenistas da temporada. Quem também subiu bastante foi o argentino Gaston Gaudio, que surpreendeu o compatriota Guillermo Coria e conquistou o título de Roland Garros. Ele está, pela primeira vez na carreira, entre os 10 melhores do mundo. Ocupa justamente o 10º lugar na lista de entradas e é o 4º na Corrida dos Campeões. O líder dos dois rankings ainda é o suíço Roger Federer. Demais brasileiros - Enquanto Guga subiu, Flávio Saretta caiu no ranking. Após ter sido eliminado na estréia em Roland Garros, sem conseguir defender os pontos conquistados por ter chegado à terceira rodada no ano passado, ele passou para o 75º lugar. E Ricardo Mello passou para a 144ª posição.