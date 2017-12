Guga sobe cinco posições na Corrrida O tenista Gustavo Kuerten melhorou cinco posições no ranking da Corrida dos Campeões, divulgado nesta segunda-feira pela ATP. Depois de chegar à final no Torneio de Lyon, no domingo, o brasileiro subiu para a 32ª colocação, com 185 pontos. O ranking é liderado pelo australiano Lleyton Hewitt, que acumula 697 pontos. Andre Agassi aparece em, segundo (554) e o russo Marat Safin em terceiro (468). Veja a classificação do ranking da Corrida dos Campeões, que leva em conta o desempenho dos tenistas na atual temporada. 1. Lleyton Hewitt (AUS) 697 pontos 2. Andre Agassi (EUA) 554 3. Marat Safin (RUS) 468 4. Juan Carlos Ferrero (ESP) 425 5. Tim Henman (ING) 420 6. Carlos Moya (ESP) 406 7. Roger Federer (SUI) 398 8. Albert Costa (ESP) 393 9. Tommy Haas (ALE) 388 10. Andy Roddick (EUA) 383 Brasileiros 32. Gustavo Kuerten 185 58. André Sá 115 63. Fernando Meligeni 104 88. Flavio Saretta 64 142. Alexandre Simoni 19