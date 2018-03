Guga sobe e retorna ao grupo dos 100 O tenista Gustavo Kuerten pode até não ter ido muito bem no Masters de Hamburgo, mas com a vitória sobre o romeno Andrei Pavel fez o suficiente para novamente entrar no grupo dos 100 melhores do ranking mundial. Na lista de Entradas atualizada nesta segunda-feira, o brasileiro aparece na 97ª posição. Na lista anterior, ele era o 110º. O ranking tem a liderança do suíço Roger Federer, com 6.605 pontos. O australiano Lleyton Hewitt se manteve em segundo com 3.935 e o norte-americano Andy Roddick em terceiro com 3.590 Ricardo Mello continua como o melhor brasileiro. É agora o 53º. Flávio Saretta caiu para a posição de número 135. Na Corrida dos Campeões, que contabiliza apenas os resultados da atual temporada, Guga também subiu: é 124. Na lista anterior, era 154. Mello caiu para o 71º. A exemplo do ranking de Entradas, Federer também lidera na Corrida. Com o título em Hamburgo, no final último final de semana, ele voltou a liderar com tranqüilidade. Tem agora 575, contra 465 do espanhol Rafael Nadal, que aparece em segundo.