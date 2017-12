Guga sobe na Corrida e cai no ranking Fora dos Masters Series de Roma e Hamburgo por causa de dores no quadril, o tenista brasileiro Gustavo Kuerten subiu uma posição na Corrida dos Campeões e agora figura na 17ª posição, com 108 pontos. Já no ranking de Entradas, Guga caiu uma colocação e está em 24º, com 1.145 pontos. A liderança das duas listas publicadas nesta segunda-feira segue com o suíço Roger Federer. Confira a Corrida dos Campeões: 1) Roger Federer (SUI) - 379 pontos 2) Andy Roddick (USA) - 266 pontos 3) Guillermo Coria (ARG) - 238 pontos 4) Marat Safin (RUS) - 221 pontos 5) Carlos Moya (ESP) - 209 pontos 6) Andre Agassi (USA) - 165 pontos 7) Tim Henman (ING) - 156 pontos 8) Lleyton Hewitt (AUS) - 144 pontos 9) Dominik Hrbaty (ESL) - 144 pontos 10) Juan Carlos Ferrero (ESP) - 143 pontos 17) Gustavo Kuerten (BRA) - 108 pontos Confira o ranking mundial de Entradas: 1) Roger Federer (SUI) - 5.430 pontos 2) Andy Roddick (USA) - 4.795 pontos 3) Guillermo Coria (ARG) - 3.715 pontos 4) Juan Carlos Ferrero (ESP) - 3.700 pontos 5) Rainer Schuettler (ALE) - 2.560 pontos 6) Andre Agassi (USA) - 2.395 pontos 7) Tim Henman (ING) - 2.140 pontos 8) David Nalbandian (ARG) - 2.085 pontos 9) Carlos Moya (ESP) - 1.945 pontos 10) Sebastien Grosjean (FRA) - 1.665 pontos 24) Gustavo Kuerten (BRA) - 1.145 pontos