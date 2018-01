Guga sobe para 14º na Corrida O tenista brasileiro Gustavo Kuerten deu um salto no ranking da Corrida dos Campeões, divulgado nesta segunda-feira. Depois de chegar à semifinal em Buenos Aires, Guga saiu da 20ª posição da semana passada para a 14ª. O espanhol Carlos Moyá, campeão no torneio argentino, subiu da 74ª para a 24ª colocação. O ranking tem a liderança do norte-americano André Agassi. Veja os 10 primeiros da Corrida dos Campeões e as posições dos brasileiros: .1. Andre Agassi (EUA) 235 Pontos .2. Rainer Schuettler (ALE) 163 .3. Andy Roddick (EUA) 128 .4. Wayne Ferreira (África do Sul) 107 .5. Roger Federer (SUI) 100 .6. Juan Carlos Ferrero (ESP) 86 .7. Sebastien Grosjean (FRA) 75 .8. Yunes El Aynaui (MAR) 74 .9. Max Mirnyi (BLR) 63 .10. Guillermo Coria (ARG) 62 Brasileiros .14. Gustavo Kuerten 57 .92. Marcos Daniel 8 .106. Fernando Meligeni 5 Flávio Saretta 5 .112. Andre Sá 4