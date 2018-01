Guga sobe para 24ª posição na Corrida Com o título conquistado no Torneio de Buenos Aires neste domingo, o tenista brasileiro Gustavo Kuerten deu um salto no ranking da Corrida dos Campeões. Pulou da 96ª posição da semana passada para a 24ª agora, segundo o novo ranking divulgado nesta segunda-feira pela ATP. No ranking de entradas, Guga subiu para o primeiro lugar. A Corrida dos Campeões - que leva em conta apenas os resultados da atual temporada - tem a liderança do norte-americano André Agassi, seguido dos franceses Arnaud Clement e Sebastien Grosjean. Os outros brasileiros evoluíram pouco. Alexandre Simoni é 72º, André Sá é 95º e Fernando Meligeni ocupa a 122ª posição. Veja os 10 melhores na Corrida: 1 - Andre Agassi (EUA) 200 pontos 2 - Arnaud Clement (FRA) 154 3 - Sebastien Grosjean (FRA) 135 4 - Yevgeny Kafelnikov (RUS) 117 5 - Roger Federer (SUI) 108 6 - Dominik Hrbaty (ESL) 91 7 - Patrick Rafter (AUS) 90 8 - Tim Henman (ING) 85 9 - Nicolas Escude (FRA) 83 10 - Andreas Vinciguerra (SUE) 72